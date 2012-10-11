Разработать несколько баннеров и иконки

Здравствуйте, друзья. Мне нужен дизайнер, который сможет сделать тизеры для онлайн стратегии. Весь арт из игры я дам. Тизеров нужно 20-40 штук. Прошу отписываться только тех, кто раньше делал тизеры. Указывайте стоимость и ...