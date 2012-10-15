Флеш-баннер

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Завершен6 заявок171 просмотр

Необходимо предложить концепцию и сделать флеш баннер рекламирующий сайт www.domrublevka.ru (Продажа и аренда дома) размеров 240х400px

Фото и текстовые материалы можно взять с сайта. Основная суть – это продажа и аренда дома. Указывать цену на баннере не нужно.

Флеш баннер должен отвечать этим требованиям: http://expert.ru/commercial/inet/requirements/

Указывайте цену, сроки, условия и обязательно концепцию

13 лет назад
SeoRos
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$50
2 дня
Работа была выполнена качественно и в срок, расчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик, своевременная оплата! Рекомендую!

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Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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