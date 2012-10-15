Здравствуйте, друзья. Мне нужен дизайнер, который сможет сделать тизеры для онлайн стратегии. Весь арт из игры я дам. Тизеров нужно 20-40 штук. Прошу отписываться только тех, кто раньше делал тизеры. Указывайте стоимость и ...
Флеш-баннер
Необходимо предложить концепцию и сделать флеш баннер рекламирующий сайт www.domrublevka.ru (Продажа и аренда дома) размеров 240х400px
Фото и текстовые материалы можно взять с сайта. Основная суть – это продажа и аренда дома. Указывать цену на баннере не нужно.
Флеш баннер должен отвечать этим требованиям: http://expert.ru/commercial/inet/requirements/
Указывайте цену, сроки, условия и обязательно концепцию
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