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Флеш-баннер 300х90 для интернет-магазина
Нужно сделать рекламный Flash баннер для интернет-магазина товаров для детей и новорожденных baby67.ru, который будет размещен на тематическом форуме для мамочек.
Размер 300x90 не более 80 кб.
Указывайте цены.
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