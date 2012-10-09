Flash-баннер для сайта натяжных потолков

размеры 600*80 горизонтальный (можо немного другие-главное, чтоб на нужный сайт в нужное место встал).

размер не более 50 кб

вставить ссылку на сайт

в баннере нужно будет отразить 4 разных предложения (акции)

должен быть яркий, современный, не быстро мелькающий.

идеи, компоновка ваша.

мне нужен не похожий на другие баннер.

пожалуйста, сроки, стоимость, ссылка на портфолио. Спасибо