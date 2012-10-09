Flash-баннер для сайта натяжных потолков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок183 просмотра

размеры 600*80 горизонтальный (можо немного другие-главное, чтоб на нужный сайт в нужное место встал).

размер не более 50 кб

вставить ссылку на сайт

в баннере нужно будет отразить 4 разных предложения (акции)

должен быть яркий, современный, не быстро мелькающий.

идеи, компоновка ваша.

мне нужен не похожий на другие баннер.

пожалуйста, сроки, стоимость, ссылка на портфолио. Спасибо

13 лет назад
mariakom
Мария 
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
23 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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