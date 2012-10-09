Здравствуйте! с Этого http://luxor-party.ru/templates/jp_exquisite/js/shapka.swf нужно сделать флэш баннер 468Х60, один нюанс: сверху справа номер телефона в табличке, это не надо
Flash-баннер для сайта натяжных потолков
размеры 600*80 горизонтальный (можо немного другие-главное, чтоб на нужный сайт в нужное место встал).
размер не более 50 кб
вставить ссылку на сайт
в баннере нужно будет отразить 4 разных предложения (акции)
должен быть яркий, современный, не быстро мелькающий.
идеи, компоновка ваша.
мне нужен не похожий на другие баннер.
пожалуйста, сроки, стоимость, ссылка на портфолио. Спасибо
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