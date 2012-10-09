Баннермейкер на постоянный поток работы

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Закрыт9 заявок169 просмотров

Всем привет. Нужен баннермейер на постоянный поток заказов.

Обязательно нужны примеры классных красивых флэш-баннеров.

Важна готовность работать в рабочее время, ежедневная доступность, соблюдение сроков и внимательность.

Интересует стоимость концепта и ресайза.

13 лет назад
HeroBoy
Максим 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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