Flash-баннеры игровые

$100
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Завершен7 заявок182 просмотра

Flash баннеры игровые, Тематика игры: worldofwarplanes.ru

Форматы:

320х240

300x250

Нужно 2-3 варианта.

Стремление к высшему CTR!

Если есть опыт присылайте примеры и какого CTR удавалось добиться от такого баннера если есть такая инфа.

13 лет назад
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
Роман выполнил свою работую быстро и качественною. Очень красивый баннер вышел. Рекомендую!
Задача была поставлена чётко, оплата произведена незамедлительно. Рад сотрудничеству! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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