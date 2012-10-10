Сделать 4 стильных баннера про текущие акции магазина для группы вконтакте. Читабельно и смотрибельно должно быть при ширине от 320 пикселей. по высоте - до 600 пикселей (на усмотрение дизайнера - зависит от компоновки) ...
Сделать Flash-баннер
Нужно сделать баннер, как в прикреплении, но с анимацией.
Анимация заключается в прокрутке с лева на право, когда мышь наведена на футболку левее центральной и наоборот. Плюс размеры футболок должны меняться в зависимости от их местоположения на баннере, как это видно на прикрепленном изображении.
Все пропорции баннера как во вложении, футболки являются ссылками, адреса изображений фона и футболок, а также ссылки должны задаваться в xml файле, для удобного изменения.
Предлагайте сроки и цену.
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