Сделать Flash-баннер

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  2. Баннеры
Завершен10 заявок192 просмотра

Нужно сделать баннер, как в прикреплении, но с анимацией.

Анимация заключается в прокрутке с лева на право, когда мышь наведена на футболку левее центральной и наоборот. Плюс размеры футболок должны меняться в зависимости от их местоположения на баннере, как это видно на прикрепленном изображении.

Все пропорции баннера как во вложении, футболки являются ссылками, адреса изображений фона и футболок, а также ссылки должны задаваться в xml файле, для удобного изменения.

Предлагайте сроки и цену.

13 лет назад
gumplen
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

VariusX
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$30
2 дня
Исполнитель вложился в сроки, учел все мои пожелания. Работой доволен.
Максим, как заказчик, предоставил ТЗ в нужном виде, в конце оплатил все сразу и без проблем, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

VariusX
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад

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