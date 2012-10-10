Сделать Flash-баннер

Нужно сделать баннер, как в прикреплении, но с анимацией.

Анимация заключается в прокрутке с лева на право, когда мышь наведена на футболку левее центральной и наоборот. Плюс размеры футболок должны меняться в зависимости от их местоположения на баннере, как это видно на прикрепленном изображении.

Все пропорции баннера как во вложении, футболки являются ссылками, адреса изображений фона и футболок, а также ссылки должны задаваться в xml файле, для удобного изменения.

Предлагайте сроки и цену.