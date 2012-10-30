Уважаемые веблансеры! Для интернет-магазина женской одежды необходимо разработать статичный баннер. Подробное ТЗ во вложении и по ссылке: http://yadi.sk/d/mf08xfld01fl0 Буду рад ответить на все Ваши вопросы! ...
Рекламный баннер по ремонту квартир
Необходимо сделать серию рекламных баннеров по ремонту квартир для сайта www.luxrem.ru. Размеры: 900х90, 800х90, 600х90, 585х90, 468х60, 420х240, 234х60, 135х300, 135х100. Форматы gif и flach.
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