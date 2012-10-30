Рекламный баннер по ремонту квартир

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок1113 просмотров
#1$80

Необходимо сделать серию рекламных баннеров по ремонту квартир для сайта www.luxrem.ru. Размеры: 900х90, 800х90, 600х90, 585х90, 468х60, 420х240, 234х60, 135х300, 135х100. Форматы gif и flach.

13 лет назад
Market-N1
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
#1
Отличная оперативная работа! Профессионал своего дела! Надеюсь еще не раз поработаем!
Участвовали в конкурсе, организованном Андреем: интересный проект, понятное тз, четкая организация, доступность по всем вопросам, порядочность и ответственность, одним словом, самые лучшие впечатления! А Андрею спасибо за интересный конкурс и сотрудничество, которое с удовольствием готовы продолжать! С уважением, Петр. DH-group

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
#1
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