Необходимо сделать статический баннер на замену http://www.konfetka18.ru/wp-content/themes/konfetka/images/468x60.jpg , который будет нести такой же посыл, но уже без цифры с годом и с призывом сделать заказ прямо сейчас! За сколько по срокам и ...
2 баннера на html5 (анимация)
Нужно сделать два баннера на html5. Материалы для дизайна предоставлю.
Сделать нужно до завтрашнего утра.
Бюджет 500 р.
Заявки фрилансеров
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