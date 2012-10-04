2 баннера на html5 (анимация)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт2 заявки134 просмотра

Нужно сделать два баннера на html5. Материалы для дизайна предоставлю.

Сделать нужно до завтрашнего утра.

Бюджет 500 р.

HTML
13 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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