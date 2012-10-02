Изготовить флеш-баннер

Задача: изготовить флэш-баннер.

Площадка mail.ru

Ограничение по весу 35 кб.

Сюжет:

берем картинку с Ланд Крузером 200, режем это фото, и крузер "собирается" на баннере (не интерактив) - сначала прилетает кузов, потом бампер, потом фары и так далее. И в конце текст и логотип.

Бюджет 1500 руб. Срок изготовления - чем быстрее, тем лучше.