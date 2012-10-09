офигенно красивый банер как здесь http://www.askona.ru/ суть баннера Врач рекомендует покупать ортопедические матрасы
Нарисовать два баннера с одинаковым смыслом
Необходимо создать 2 баннера:
баннер 1: 468*60 до 25 кб формат .swf
баннер 2 240*400 до 45 кб формат .swf
можно формат gif, если позволит вес.
На светлом фоне, использовать чёткий шрифт, который попадает в сознание:
SMS рассылки для бизнеса!
SMS провайдер №1!
TurboSMS
SMS реклама для бизнеса!
SMS для бизнеса!
SMS рассылка клиентам!
Акция Скидки на SMS рекламу!
Получи звонки клиентов прямо сейчас!
Торговую марку TurboSMS в баннере использовать синий, пририсовать ТМ справа сверху как в бледном примере.
информацию предоставлю необходимую при переписке.
Тех.задание для большого баннера.
1. Грустный чел идёт по улице и не улыбается, дождь моросит ему в лицо.
2. В голову ему прилетает кирпич, что аж звёзды летят.
3. Он смотрит на мобилу, а там написано- SMS БОНУС!
4. Он выходит из магазина, солнце светит и он улыбается, в руках у него много кульков-пакетов.
5. SMS РЕКЛАМА!
6. Получи клиентов прямо сейчас!
Чел должен быть нарисованный, мобила также. Текст на светлом фоне чёткими красными буквами. Цвета можно менять по своему усмотрению.
Выбранный исполнитель
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