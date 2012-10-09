Нарисовать два баннера с одинаковым смыслом

Необходимо создать 2 баннера:

баннер 1: 468*60 до 25 кб формат .swf

баннер 2 240*400 до 45 кб формат .swf

можно формат gif, если позволит вес.

На светлом фоне, использовать чёткий шрифт, который попадает в сознание:

SMS рассылки для бизнеса!

SMS провайдер №1!

TurboSMS

SMS реклама для бизнеса!

SMS для бизнеса!

SMS рассылка клиентам!

Акция Скидки на SMS рекламу!

Получи звонки клиентов прямо сейчас!

Торговую марку TurboSMS в баннере использовать синий, пририсовать ТМ справа сверху как в бледном примере.

информацию предоставлю необходимую при переписке.

Тех.задание для большого баннера.

1. Грустный чел идёт по улице и не улыбается, дождь моросит ему в лицо.

2. В голову ему прилетает кирпич, что аж звёзды летят.

3. Он смотрит на мобилу, а там написано- SMS БОНУС!

4. Он выходит из магазина, солнце светит и он улыбается, в руках у него много кульков-пакетов.

5. SMS РЕКЛАМА!

6. Получи клиентов прямо сейчас!

Чел должен быть нарисованный, мобила также. Текст на светлом фоне чёткими красными буквами. Цвета можно менять по своему усмотрению.