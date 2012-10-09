Нарисовать два баннера с одинаковым смыслом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок324 просмотра

Необходимо создать 2 баннера:

баннер 1: 468*60 до 25 кб формат .swf

баннер 2 240*400 до 45 кб формат .swf

можно формат gif, если позволит вес.

На светлом фоне, использовать чёткий шрифт, который попадает в сознание:

SMS рассылки для бизнеса!

SMS провайдер №1!

TurboSMS

SMS реклама для бизнеса!

SMS для бизнеса!

SMS рассылка клиентам!

Акция Скидки на SMS рекламу!

Получи звонки клиентов прямо сейчас!

Торговую марку TurboSMS в баннере использовать синий, пририсовать ТМ справа сверху как в бледном примере.

информацию предоставлю необходимую при переписке.

Тех.задание для большого баннера.

1. Грустный чел идёт по улице и не улыбается, дождь моросит ему в лицо.

2. В голову ему прилетает кирпич, что аж звёзды летят.

3. Он смотрит на мобилу, а там написано- SMS БОНУС!

4. Он выходит из магазина, солнце светит и он улыбается, в руках у него много кульков-пакетов.

5. SMS РЕКЛАМА!

6. Получи клиентов прямо сейчас!

Чел должен быть нарисованный, мобила также. Текст на светлом фоне чёткими красными буквами. Цвета можно менять по своему усмотрению.

13 лет назад
Karnavalos
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
Роман выполнил работу в срок и согласно ТЗ. Получив оплату заранее, терпеливо внёс правки и учёл пожелания для доработок, что крайне удивительно для нынешних фрилансеров. Рекомендую для сотрудничества.
Рад сотрудничеству! Игорь задачу поставил чётко, оплату внёс без задержек, во время работы был всегда на связи, приятный в общении человек. Рекомендую как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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