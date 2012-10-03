Добрый день. Для магазина зоотоваров http://zooshef.ru/ требуется создание нескольких графических работ на высоком уровне. Более конкретнее: Баннер на всю длинну сайта и высотой ...
Необходимо во флеш-баннере прописать ссылку
Есть флеш банер лежит тут www.ctlz.ru/cat240x400flash2.rar
Его будут размещать на одной из площадок и при клике на него нужно чтобы он переходил сюда http://www.zeppelin.ru/products/special_offers/osenniy-listopad-tsen/
сейчас этого не происходит. Нужно это сделать.
Выбранный исполнитель
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