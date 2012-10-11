Сделать Flash-баннер

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Завершен21 заявка277 просмотров

Требуется сделать флеш банер, вся инфа в приложениях.

Дополнительные фотки кину исполнителю.

13 лет назад
anatoliykob
Анатолий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа сделана на очень достойном уровне. Сроки превзошли все ожидания. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Анатолий чётко описал задание, прислал все необходимые материалы, сделал предоплату, оплату перевёл сразу по завершению проекта. Всё отлично! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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