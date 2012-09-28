Необходимо создать для рекламы тизерной сети баннер строгого размера 220px × 90px без анимации. Основные тезисы, которые нужно расположить: 1. Тизерная сеть gigamega.ru (лого можно взять оттуда) 2. Выкупаем трафик ...
2 баннера
Для сайта требуется два баннера 220х120 и 220х200
Заявки фрилансеров
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