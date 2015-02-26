Flash-баннер

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Завершен5 заявок245 просмотров

Требуется flash-баннер.

Размер - 400х180

Сюжет и тексты:

- Комнаты в Вологде (возможно какое-то изображение недвижимости. Только с сайта http://vologdainfo.ru/house/leningradskaya.vologda - открываете любой дом, берете оттуда)

- Покупка и продажа

- Реализация материнского капитала (изображение сертификата)

- Удобный поиск на карте

- Полные описания домов

- Фотографии

- Исчерпывающая информация

- Приглашаем риэлторов для пополнения базы

В баннер должна быть встроена ссылка на http://vologdainfo.ru/realty/index.php?type=2&all=1

Тексты и изображения можно использовать и размещать так, как вы считаете правильным

13 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$13
2 дня
Хорошая работа.
Все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

sky_
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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