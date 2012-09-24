Необходимо создать агитационный красивый flash баннер для сайта. Сразу указывайте цену!
Два баннера для компании
Требуется сделать два анимированных баннера для компании, занимающейся поставками элетропродукции, размером 468х60 и 234х60.
Цвет - кофе с молоком....на фоне - логотип (буква-Ф (файл есть только в .jpg), краткая информация о компании и контакты.
Заявки фрилансеров
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