Необходимо создать несколько баннеров

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки175 просмотров

Необходимо придумать, создать 3 флеш баннера без анимации, каждый состоящий из 3 картинок, размеры:

- 234px на 277px

- 200px на 200px

- 200px на 200px

Также необходимо оформить 1 страницу сайта, к тексту подобрать картинки, шрифт, бантики и .тд., во общем чтобы красиво было, чтобы стиль с сайтом совпадал!

13 лет назад
vseife00
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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