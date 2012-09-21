Надо сделать флеш баннер про ледоходы Текст на баннере: снег падает на всех, все падают на снег Цены падают на ледоходы, Вы в них - никогда ...
Сделать подложку для баннера
Нужно сделать подложку для баннера размером 1000 на 200 px
Тип подложки - перекрестные параллельные линии. Рисунок - ромбик.
Цвет линий светло серый.
предоставить исходник.
Предварительный шаг сетки - 4 px.
начнете делать - посмотрим как получится.
Тогда скажу точно шаг сетки.
стоимость30 минутной работы- 3,5 доллара + отзыв от меня положительный
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