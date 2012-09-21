Сделать подложку для баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки187 просмотров

Нужно сделать подложку для баннера размером 1000 на 200 px

Тип подложки - перекрестные параллельные линии. Рисунок - ромбик.

Цвет линий светло серый.

предоставить исходник.

Предварительный шаг сетки - 4 px.

начнете делать - посмотрим как получится.

Тогда скажу точно шаг сетки.

стоимость30 минутной работы- 3,5 доллара + отзыв от меня положительный

13 лет назад
kochetoff
Алекс 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

VMalafeevskiy
Виталий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

VMalafeevskiy
Виталий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва
13 лет назад

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