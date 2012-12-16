Новогодний флеш-баннер

Надо сделать флеш баннер про ледоходы

Текст на баннере:

снег падает на всех, все падают на снег

Цены падают на ледоходы, Вы в них - никогда

Бери больше - плати меньше При покупке 10 пар по 36грн. за пару

Стоимость 1 пары 50 грн.