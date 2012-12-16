Требуется рисованный баннер на главную под акцию магазина игрушек. Тема: купон на скидку каждому имениннику. Размер ориентировочно: 500-550х100-120px. GIF/FLASH Указывайте сроки и желаемую стоимость.
Новогодний флеш-баннер
Надо сделать флеш баннер про ледоходы
Текст на баннере:
снег падает на всех, все падают на снег
Цены падают на ледоходы, Вы в них - никогда
Бери больше - плати меньше При покупке 10 пар по 36грн. за пару
Стоимость 1 пары 50 грн.
Выбранный исполнитель
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