Новогодний флеш-баннер

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Завершен12 заявок222 просмотра

Надо сделать флеш баннер про ледоходы

Текст на баннере:

снег падает на всех, все падают на снег

Цены падают на ледоходы, Вы в них - никогда

Бери больше - плати меньше При покупке 10 пар по 36грн. за пару

Стоимость 1 пары 50 грн.

12 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
При грамотно составленном ТЗ Дмитрий просто ГЕНИАЛЕН! Отрисовал полностью оригинальный баннер (без копипаста) именно рисованая графика. Сдеалал во флеше очень красивые и подходящие к задумке эффекты! Рекомендую Дмитрия если вы хотите по-настоящему оригинальное исполнение и разумные цены. Спасибо!
В очередной раз! все супер!!!

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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