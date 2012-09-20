Нужно сделать 2 разных флеш банера 1. 1000х40 2. 300х250 Желательно писать сроки и цену.
Нужно сделать баннер для инет-магазина
вот три фотки для баннера.
Пишем только "Ювелирная бижутерия" (на украинском языке - "Ювелірна біжутерія"). Цен не пишем.
Ссылка для скачивания файлов: http://files.mail.ru/P27MQ2
размер центрального блока
300 высота
525 ширина
Баннер должен быть резиновым по ширине!!!
на заметку, здесь описано что такое резиновый баннер и как его делать - http://specs.adfox.ru/page/144/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Требуется сделать АНИМИРОВАННЫЙ ГИФ баннер для этого сайта mobil-energy.ru следующего содержания: "Акция: Арендуете на длительный срок - получаете подарок! Каждому клиенту, который арендует дизель-генератор на срок от двух ...Завершен13 лет назад
- $15
Есть два флэш-баннера (см. вложение). Необходимо в каждый добавить 1 слайд (информацию о второй акции), с такой же стилистикой и анимацией. Исходники .fla и текст, который надо вставить, предоставлю. Срок работы – 1 день. ...Баннеры6 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо сделать Баннер соответствующей тематике посвященный сайту www.sobook.ru.(аудиокниги и книги). Баннер графический (без анимации)Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день, Есть сайт, посвященный строительству загородных коттеджей. Сейчас на нем проходит акция, связанная с устройством фундамента. Текст акции примерно следующий - действует сроком с 19 ...Завершен13 лет назад
Сайт и место под расположение баннера покажу. Баннер простой - текст +фото или картинка размер небольшой. не для вашего портфолио. в личку не писать, рассматриваю только заявленных исполнителей в проекте.Закрыт13 лет назад
- $100
Нужно подготовить баннеры для акции. Баннер-слайдер 780х198 + файл 1 x 198 тянущегося фона справа в PNG Баннер 234х200 до 33 Kb. Динамический баннер 215х150 в gif + ...Завершен13 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать баннер. Тематика подарки. 200x200Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Для интернет магазина нужен Jpeg баннер (3-5шт) Размер 958x280px Просто картинки в нужной цветовой гамме с определенной тематикой.Завершен13 лет назад
На баннере будет акция по ледоходам такого содержания: Акция! Готовь сани летом до 12 + 12 + 12=36 грн./пара число месяц год при покупке 10 пар - ...Завершен13 лет назад