Нужно сделать баннер для инет-магазина

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Завершен7 заявок169 просмотров

вот три фотки для баннера.

Пишем только "Ювелирная бижутерия" (на украинском языке - "Ювелірна біжутерія"). Цен не пишем.

Ссылка для скачивания файлов: http://files.mail.ru/P27MQ2

размер центрального блока

300 высота

525 ширина

Баннер должен быть резиновым по ширине!!!

на заметку, здесь описано что такое резиновый баннер и как его делать - http://specs.adfox.ru/page/144/

13 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Все отлично и в срок!
Спасибо, всегда рад творчеству!

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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