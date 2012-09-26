Баннер для сайта

Требуется сделать АНИМИРОВАННЫЙ ГИФ баннер для этого сайта mobil-energy.ru следующего содержания:

"Акция: Арендуете на длительный срок - получаете подарок!

Каждому клиенту, который арендует дизель-генератор на срок от двух недель и более - наша компания дарит ценные подарки от 30 000 р до 50 000 р!"

БАННЕР ДОЛЖЕН ВПИСЫВАТЬСЯ В ДИЗАЙН САЙТА!

http://m-energy.ru/i/banner170912.gif - можно аналогично этому что то придумать, это пример.