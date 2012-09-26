Баннер для сайта

$15
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Завершен3 заявки149 просмотров

Требуется сделать АНИМИРОВАННЫЙ ГИФ баннер для этого сайта mobil-energy.ru следующего содержания:

"Акция: Арендуете на длительный срок - получаете подарок!

Каждому клиенту, который арендует дизель-генератор на срок от двух недель и более - наша компания дарит ценные подарки от 30 000 р до 50 000 р!"

БАННЕР ДОЛЖЕН ВПИСЫВАТЬСЯ В ДИЗАЙН САЙТА!

http://m-energy.ru/i/banner170912.gif - можно аналогично этому что то придумать, это пример.

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Хорошо справился с работой. Талантливый дизайнер.
Приятно было работать с Алексеем, все отлично. Спасибо!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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