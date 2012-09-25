Баннер для сайта строительной тематики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок184 просмотра

Добрый день,

Есть сайт, посвященный строительству загородных коттеджей.

Сейчас на нем проходит акция, связанная с устройством фундамента.

Текст акции примерно следующий - действует сроком с 19 сентября по 19 октября, приведены примерные цены на разные типы фундаментов по акции, и мелким шрифтом, что информация не является публичной офертой.

Нужно под эту акцию создать баннер в стиле сайта, шириной в районе 160 px, для размещения в боковой колонке.

Сделать желательно за 1-3 дня.

Ищу человека с опытом подобной работы и нормальным портфолио.

Цена и вариант реализации по договоренности с исполнителем.

13 лет назад
sepa-rator
Андрей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Все сделано вовремя и в срок. На следующий день после принятия заявки был сделан баннер. Предложенный вариант был взят за основу и Андрей его оперативно доработал в соответствии с пожеланиями.
Рад знакомству и сотрудничеству с Андреем, только положительные эмоции! Приятно было общаться, спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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