Баннер для сайта строительной тематики

Добрый день,

Есть сайт, посвященный строительству загородных коттеджей.

Сейчас на нем проходит акция, связанная с устройством фундамента.

Текст акции примерно следующий - действует сроком с 19 сентября по 19 октября, приведены примерные цены на разные типы фундаментов по акции, и мелким шрифтом, что информация не является публичной офертой.

Нужно под эту акцию создать баннер в стиле сайта, шириной в районе 160 px, для размещения в боковой колонке.

Сделать желательно за 1-3 дня.

Ищу человека с опытом подобной работы и нормальным портфолио.

Цена и вариант реализации по договоренности с исполнителем.