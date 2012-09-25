Нужно подготовить баннеры для акции. Баннер-слайдер 780х198 + файл 1 x 198 тянущегося фона справа в PNG Баннер 234х200 до 33 Kb. Динамический баннер 215х150 в gif + ...
Баннер для сайта строительной тематики
Добрый день,
Есть сайт, посвященный строительству загородных коттеджей.
Сейчас на нем проходит акция, связанная с устройством фундамента.
Текст акции примерно следующий - действует сроком с 19 сентября по 19 октября, приведены примерные цены на разные типы фундаментов по акции, и мелким шрифтом, что информация не является публичной офертой.
Нужно под эту акцию создать баннер в стиле сайта, шириной в районе 160 px, для размещения в боковой колонке.
Сделать желательно за 1-3 дня.
Ищу человека с опытом подобной работы и нормальным портфолио.
Цена и вариант реализации по договоренности с исполнителем.
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