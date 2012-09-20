Дизайн и создание Flash-баннера 760x60 и 760х90

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Завершен15 заявок179 просмотров

Требования к баннеру тут: http://jobs.tut.by/article.xml?articleId=177

Дизайн в стиле нашего сайта http://acobby.com/

Текст для баннера я предоставлю.

По анимации - просто "летающий" текст, что-то вроде http://r.dev.by/www/images/70ad4de901dcfce10b614657889b9ecd.swf . Никаких специальных супер эффектов не надо.

13 лет назад
acobby
Андрей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$30
1 день
Все замечательно. Быстро, согласно требованиям. В общем все как надо.
Спасибо за приятное и доброжелательное сотрудничество! Четкая задача и быстрая оплата. Буду рада дальнейшим совместным проектам.

Заявки фрилансеров

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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