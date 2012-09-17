Требуется баннер для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка118 просмотров

Для сайта m-energy.ru требуется средний анимированный баннер в GIF формате (см. приложение).

Текст баннера и тема: "Обратите внимание! Компания "Мобильная энергия" проводит сезонную лотерею!"

"В которой участвует КАЖДЫЙ (выделить слово), кто покупает товары на сумму от 30000 рублей!"

"Еженедельно мы проводим розыгрыш ценных призов:

Каждый 20-ый (можно сделать человечков в ряд...) получает в подарок цифровой плеер (не важно какой - выберите картинку сами, по приличнее).

Каждый 50-ый (опять же человечков в ряд) получает в подарок Iphone 4 GS!

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$15
1 день
Отлично справился с задачей. Сразу понял, что я хочу. Выполнил быстро и качественно. Рекомендую.
Четкое ТЗ Постоянная связь Грамотное руководство проектом Полная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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