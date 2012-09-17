Необходимо сделать flash-баннер 300х250 Логотип. Ниже - Утепление: коттеджей, домов, квартир. Логотип. Ниже - от 180 грн/м2 Пример баннера, который бы хотелось видеть (без первой картинки с гаражом ...
Требуется баннер для сайта
Для сайта m-energy.ru требуется средний анимированный баннер в GIF формате (см. приложение).
Текст баннера и тема: "Обратите внимание! Компания "Мобильная энергия" проводит сезонную лотерею!"
"В которой участвует КАЖДЫЙ (выделить слово), кто покупает товары на сумму от 30000 рублей!"
"Еженедельно мы проводим розыгрыш ценных призов:
Каждый 20-ый (можно сделать человечков в ряд...) получает в подарок цифровой плеер (не важно какой - выберите картинку сами, по приличнее).
Каждый 50-ый (опять же человечков в ряд) получает в подарок Iphone 4 GS!
Выбранный исполнитель
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