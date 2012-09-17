Требуется баннер для сайта

Для сайта m-energy.ru требуется средний анимированный баннер в GIF формате (см. приложение).

Текст баннера и тема: "Обратите внимание! Компания "Мобильная энергия" проводит сезонную лотерею!"

"В которой участвует КАЖДЫЙ (выделить слово), кто покупает товары на сумму от 30000 рублей!"

"Еженедельно мы проводим розыгрыш ценных призов:

Каждый 20-ый (можно сделать человечков в ряд...) получает в подарок цифровой плеер (не важно какой - выберите картинку сами, по приличнее).

Каждый 50-ый (опять же человечков в ряд) получает в подарок Iphone 4 GS!