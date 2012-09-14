3 баннера для сайта

На сайте m-load.ru есть 3 баннера слева (красный, белый и жёлтый). Задача сделать их более красивыми, но при этом чтобы они вписывались в дизайн сайта. Возможно сделать их на каком-то фоне.

Также требуется заменить фото нагрузочного модуля в аренду на закрытый тип. Фото пришлю на почту исполнителю.

Предлагаю цену от 5 долларов за баннер.