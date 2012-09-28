Jpeg баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок200 просмотров

Для интернет магазина нужен Jpeg баннер (3-5шт)

Размер 958x280px

Просто картинки в нужной цветовой гамме с определенной тематикой.

13 лет назад
lida777
Лидия 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$20
1 день
Заказ сделан быстро и четко. Техническое задание исполнено максимально точно. Работой Виталия осталась довольна-обязательно буду пользоваться его услугами в дальнейшем.
Лидия очень позитивный заказчик. Всегда на связи, четкое ТЗ, оплата в полном объеме. буду рад и дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переделать флеш-баннеры

    Здравствуйте. Имеются 3 Flash Баннер определенного размера, их нужно перегнать в другие размеры сохраняя пропорции всех элементов. ОТ вас цена и сроки.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер для сайта

    $10

    Требуется сделать 1 баннер для сайта. Flash или gif, на усмотрение дизайнера. Сайт - studio-nn.ru слева колонка пустая "Полезные советы", ее нужно заменить на баннер. Он должен быть в одном стиле с сайтом. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер: 10% скидка на всё (1С:Бухгалтерия) 468x60

    Доброго времени суток, господа-фрилансеры. Итак, есть сайт http://1c-petersburg.ru/ — про 1С:Бухгалтерию. Нужно нарисовать баннер, который бы доносил мысль, что только в этом месяце ("только в сентябре!") скидка на всё 10%. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн и создание Flash-баннера 760x60 и 760х90

    Требования к баннеру тут: http://jobs.tut.by/article.xml?articleId=177 Дизайн в стиле нашего сайта http://acobby.com/ Текст для баннера я предоставлю. По анимации - просто "летающий" текст, что-то вроде http://r.dev.by/www/images/70ad4de901dcfce10b614657889b9ecd.swf ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3 баннера для сайта

    $15

    На сайте m-load.ru есть 3 баннера слева (красный, белый и жёлтый). Задача сделать их более красивыми, но при этом чтобы они вписывались в дизайн сайта. Возможно сделать их на каком-то фоне. Также требуется заменить ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется баннер для сайта

    $15

    Для сайта m-energy.ru требуется средний анимированный баннер в GIF формате (см. приложение). Текст баннера и тема: "Обратите внимание! Компания "Мобильная энергия" проводит сезонную лотерею!" "В которой участвует КАЖДЫЙ (выделить слово), кто ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простой flash-баннер

    $20

    Необходимо сделать flash-баннер 300х250 Логотип. Ниже - Утепление: коттеджей, домов, квартир. Логотип. Ниже - от 180 грн/м2 Пример баннера, который бы хотелось видеть (без первой картинки с гаражом ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простенький flash-баннер 240х300

    $50

    нужно баннер 240х300 на котором будем красным на белом фоне мигать РАСПРОДАЖА (покрупнее шрифт) бу уличных терминалов по 25 000 руб. на следущем слайде наш логотип и тел 123-456-7890, 098-765-4321 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад