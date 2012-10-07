Баннер: 10% скидка на всё (1С:Бухгалтерия) 468x60

  1. Биржа фриланса
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Завершен11 заявок145 просмотров

Доброго времени суток, господа-фрилансеры.

Итак, есть сайт http://1c-petersburg.ru/ — про 1С:Бухгалтерию.

Нужно нарисовать баннер, который бы доносил мысль, что только в этом месяце ("только в сентябре!") скидка на всё 10%.

Отрисовать его нужно в 12 вариантах (под каждый месяц). (аналогичные варианты, меняется только текст)

Главное условие — баннер должен привлекать кликнуть на себя, после чего заполнить форму обратной связи.

Пожалуйста, оставляйте примеры подобных работ.

Ни в скайп, ни в личку, не в аську (всё будет игнорироваться) — а в заявки.

Спасибо за понимание.

13 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличный баннер. Отличный специалист. Спасибо за работу.
Не первый раз работаю с Владиславом - все отлично!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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