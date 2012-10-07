Требования к баннеру тут: http://jobs.tut.by/article.xml?articleId=177 Дизайн в стиле нашего сайта http://acobby.com/ Текст для баннера я предоставлю. По анимации - просто "летающий" текст, что-то вроде http://r.dev.by/www/images/70ad4de901dcfce10b614657889b9ecd.swf ...
Баннер: 10% скидка на всё (1С:Бухгалтерия) 468x60
Доброго времени суток, господа-фрилансеры.
Итак, есть сайт http://1c-petersburg.ru/ — про 1С:Бухгалтерию.
Нужно нарисовать баннер, который бы доносил мысль, что только в этом месяце ("только в сентябре!") скидка на всё 10%.
Отрисовать его нужно в 12 вариантах (под каждый месяц). (аналогичные варианты, меняется только текст)
Главное условие — баннер должен привлекать кликнуть на себя, после чего заполнить форму обратной связи.
Пожалуйста, оставляйте примеры подобных работ.
Ни в скайп, ни в личку, не в аську (всё будет игнорироваться) — а в заявки.
Спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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