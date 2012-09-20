Приватный проект для Шайхмурзина Алмаза (баннеры)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки120 просмотров

Нужно подготовить баннеры для акции.

Баннер-слайдер 780х198 + файл 1 x 198 тянущегося фона справа в PNG

Баннер 234х200 до 33 Kb.

Динамический баннер 215х150 в gif + фон 1х150 в .png

Ресайзы:

Динамический баннер 210х200 в gif (вес не ограничен)

Динамический баннер 210х400 в gif (вес не ограничен)

Динамический баннер 130х150 в gif (вес не ограничен

Картинка 70 x 70 в .png

Картинка 200х300 в .png

13 лет назад
irina-ams
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$55
2 дня
Отличная работа! Все было сделано качественно, продуманно и в срок. Очень приятно с вами сотрудничать!
Отличное, грамотно составленное задание. Рекомендую как надежного и порядочного заказчика. С удовольствием продолжу сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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