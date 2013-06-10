Менеджер по маркетингу компании AMS Software

Меня зовут Ирина, я - менеджер по маркетингу компании AMS Software. В основном занимаюсь заказами рекламных материалов и дизайна сайтов. Буду рада постоянному сотрудничеству с ответственными и профессиональными фрилансерами.

Наша компания работает с 2003 года. Всем исполнителям мы гарантируем своевременную оплату в полном объёме при успешной реализации проекта.

Предпочитаем оплату по факту или через сервис безопасных сделок.