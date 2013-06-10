Нужно озвучить фрагмент видеоурока, сделав подгонку по хронометражу. Текст прикрепляю. Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/_9eF51E9mY7fd
Меня зовут Ирина, я - менеджер по маркетингу компании AMS Software. В основном занимаюсь заказами рекламных материалов и дизайна сайтов. Буду рада постоянному сотрудничеству с ответственными и профессиональными фрилансерами.
Наша компания работает с 2003 года. Всем исполнителям мы гарантируем своевременную оплату в полном объёме при успешной реализации проекта.
Предпочитаем оплату по факту или через сервис безопасных сделок.
- $10Озвучивание1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется новый дизайн страницы покупки в стиле сайта. Подробное ТЗ - в прикреплённом файле. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения в заявке. (убедительная просьба оставлять заявки, не ЛС)Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
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Необходимо уникальное изображение для шапки блога, размер 1400 на 200 пикселей. Демо темы блога: http://wopethemes.com/demo/designer/?h=3 Главная страница нашего блога: http://www.creative-photo-design.com Блог будет посвящён созданию слайд-шоу из фотографий, коллажей, фотоальбомов и других творческих проектов с помощью простых и удобных ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется озвучивание видеоурока дикторским голосом. Около 120 фраз. При отправке заявки указывайте примеры работ и цену.Завершен9 лет назад
- $500
На постоянную удалённую работу в ИТ-компанию требуется сотрудник, свободно владеющий английским языком. Суть работы: продвижение наших продуктов на англоязычных ресурсах (форумы, вопросные сайты, блоги). Задачи: - поиск обсуждений на форумах с использованием списка наших ключевиков, создание базы ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
На постоянную удалённую работу в ИТ-компанию требуется сотрудник, свободно владеющий французским языком. Суть работы: продвижение наших продуктов во французском секторе интернета (форумы, вопросные сайты, блоги). Задачи: - поиск обсуждений на форумах с использованием списка наших ключевиков; - написание ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
На постоянную удалённую работу в ИТ-компанию требуется сотрудник, свободно владеющий французским языком. Суть работы: продвижение наших продуктов во французском секторе интернета (форумы, вопросные сайты, блоги). Задачи: - поиск обсуждений на форумах с использованием списка наших ключевиков; - написание ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется озвучивание видеоурока дикторским голосом. Около 30 фраз. При отправке заявки указывайте примеры работ и цену.Завершен10 лет назад
- $250
Требуется создание шаблонов визиток. Шаблоны создаются в предоставляемой нами простой программе. Исполнителю необходимо сделать оригинальный дизайн визитки. Оплата по факту выполнения. Пожалуйста, сообщайте в заявке вашу цену и сроки за 30 визиток.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно озвучить презентацию в PowerPoint. 9 слайдов, примерно 4-5 минут общее время презентации. Требования к исполнителям: • Наличие портфолио • Наличие положительных отзывов Все материалы высылаю на почту по требованию, поэтому просьба сразу пишите e-mail. От вас жду указание сроков ...Завершен10 лет назад
Требуется написание качественной статьи для сайта с использованием ключевых слов. Тематика: SEO Уникальность текста — 100% Требования к исполнителям: • Наличие портфолио в области копирайтинга • Наличие положительных отзывов Просьба указывать цену за 1000 знаков без пробелов. Подробное ТЗ вышлю ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно подготовить красивый дизайн шапки для форума. Размер: 1100х150 или 1100х170 Содержание шапки: название, слоган, картинка и три кликабельные кнопки-ссылки. Оплата по факту или через СБС.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Шаблон заставки для видео, включающий следующие 3 блока: название программы+логотип, название видео, адрес сайта. Нужно подобрать цветовую гамму и шрифты. - название программы с логотипом -вверху по центру. - подобрать шрифт-цвет для названия видеоурока. например, How to ...Завершен10 лет назад
Необходимо внести изменения в 5 небольших коллажей по единому образцу. Образец в формате psd, рисовать с нуля ничего не надо. Требование к исполнителям: • Наличие портфолио • Пунктуальность • Наличие положительных отзывов Подробное ТЗ отправлю по запросу. Оплата по факту.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написание серии статей на тему SEO и продвижение сайта. Возможен качественный рерайт. Требования к исполнителям: • Наличие портфолио в области копирайтинга • Наличие положительных отзывов Просьба указывать цену за 1000 знаков без пробелов. Темы статей высылаются по запросу.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
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- $100
Дизайн аватарки и шапки для группы FaceBook — страница программы для создания слайдшоу. Размер аватарки - 180х180, шапки – 850 x 315. Шапка должна содержать название продукта – SmartSHOW, слоган – Turn photos into thrilling photo ...Завершен10 лет назад
Задачи: - поиск обсуждений на форумах с использованием списка наших ключевиков; - написание постов, содержащих ссылки на сайты продуктов, и релевантных постов без ссылки; - создание новых тем; ответы в своих темах с альтернативного аккаунта. Требования к соискателю: свободное ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать комплект анимированных баннеров для акции в Allsoft. ТЗ отправила на почту.Завершен11 лет назад
Требуется создание интересных, ярких слайд-шоу из фотографий с помощью специальной программы по типу ProShow Producer. Программа - простая и удобная, выдается бесплатно, ссылка будет дана по запросу. Посмотреть примерный образец слайд-шоу можно здесь: http://www.youtube.com/watch?v=cwo_MyKbk5Y Объём - 5-7 ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад