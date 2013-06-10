irina-ams

Ирина irina-ams

 
38 летРоссия/Ярославль
11 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Менеджер по маркетингу компании AMS Software

Меня зовут Ирина, я - менеджер по маркетингу компании AMS Software. В основном занимаюсь заказами рекламных материалов и дизайна сайтов. Буду рада постоянному сотрудничеству с ответственными и профессиональными фрилансерами.

Наша компания работает с 2003 года. Всем исполнителям мы гарантируем своевременную оплату в полном объёме при успешной реализации проекта.

Предпочитаем оплату по факту или через сервис безопасных сделок.

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Озвучка видеоурока

    $10

    Нужно озвучить фрагмент видеоурока, сделав подгонку по хронометражу. Текст прикрепляю. Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/_9eF51E9mY7fd

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн страницы покупки

    Требуется новый дизайн страницы покупки в стиле сайта. Подробное ТЗ - в прикреплённом файле. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки исполнения в заявке. (убедительная просьба оставлять заявки, не ЛС)

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн шапки блога

    $60

    Необходимо уникальное изображение для шапки блога, размер 1400 на 200 пикселей. Демо темы блога: http://wopethemes.com/demo/designer/?h=3 Главная страница нашего блога: http://www.creative-photo-design.com Блог будет посвящён созданию слайд-шоу из фотографий, коллажей, фотоальбомов и других творческих проектов с помощью простых и удобных ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Озвучка видеоурока

    Требуется озвучивание видеоурока дикторским голосом. Около 120 фраз. При отправке заявки указывайте примеры работ и цену.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Постер со знанием английского языка

    $500

    На постоянную удалённую работу в ИТ-компанию требуется сотрудник, свободно владеющий английским языком. Суть работы: продвижение наших продуктов на англоязычных ресурсах (форумы, вопросные сайты, блоги). Задачи: - поиск обсуждений на форумах с использованием списка наших ключевиков, создание базы ...

    Написание постов
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер со знанием французского языка

    $500

    На постоянную удалённую работу в ИТ-компанию требуется сотрудник, свободно владеющий французским языком. Суть работы: продвижение наших продуктов во французском секторе интернета (форумы, вопросные сайты, блоги). Задачи: - поиск обсуждений на форумах с использованием списка наших ключевиков; - написание ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Постер со знанием французского языка

    $500

    На постоянную удалённую работу в ИТ-компанию требуется сотрудник, свободно владеющий французским языком. Суть работы: продвижение наших продуктов во французском секторе интернета (форумы, вопросные сайты, блоги). Задачи: - поиск обсуждений на форумах с использованием списка наших ключевиков; - написание ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучка видеоурока

    $50

    Требуется озвучивание видеоурока дикторским голосом. Около 30 фраз. При отправке заявки указывайте примеры работ и цену.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание шаблонов визиток

    $250

    Требуется создание шаблонов визиток. Шаблоны создаются в предоставляемой нами простой программе. Исполнителю необходимо сделать оригинальный дизайн визитки. Оплата по факту выполнения. Пожалуйста, сообщайте в заявке вашу цену и сроки за 30 визиток.

    Дизайн визитки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Озвучить презентацию

    Нужно озвучить презентацию в PowerPoint. 9 слайдов, примерно 4-5 минут общее время презентации. Требования к исполнителям: • Наличие портфолио • Наличие положительных отзывов Все материалы высылаю на почту по требованию, поэтому просьба сразу пишите e-mail. От вас жду указание сроков ...

    PowerPoint
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание статьи на сайт

    Требуется написание качественной статьи для сайта с использованием ключевых слов. Тематика: SEO Уникальность текста — 100% Требования к исполнителям: • Наличие портфолио в области копирайтинга • Наличие положительных отзывов Просьба указывать цену за 1000 знаков без пробелов. Подробное ТЗ вышлю ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн шапки для форума

    $50

    Нужно подготовить красивый дизайн шапки для форума. Размер: 1100х150 или 1100х170 Содержание шапки: название, слоган, картинка и три кликабельные кнопки-ссылки. Оплата по факту или через СБС.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Шаблон заставки для видео

    $50

    Шаблон заставки для видео, включающий следующие 3 блока: название программы+логотип, название видео, адрес сайта. Нужно подобрать цветовую гамму и шрифты. - название программы с логотипом -вверху по центру. - подобрать шрифт-цвет для названия видеоурока. например, How to ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести изменения в 5 небольших коллажей

    Необходимо внести изменения в 5 небольших коллажей по единому образцу. Образец в формате psd, рисовать с нуля ничего не надо. Требование к исполнителям: • Наличие портфолио • Пунктуальность • Наличие положительных отзывов Подробное ТЗ отправлю по запросу. Оплата по факту.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Серия статей SEO

    Требуется написание серии статей на тему SEO и продвижение сайта. Возможен качественный рерайт. Требования к исполнителям: • Наличие портфолио в области копирайтинга • Наличие положительных отзывов Просьба указывать цену за 1000 знаков без пробелов. Темы статей высылаются по запросу.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Электронная книга брошюра, SEO тематика.

    Требуется написание электронной книги на тему «Продвижение и заработок на сайте без бюджета». Цель рассказать о методах SEO (внутренняя и внешняя оптимизация, работа с ссылочной массой и т.д.) и способах монетизации сайта (партнерские программы, контекстная ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн аватарки и шапки группы Facebook

    $100

    Дизайн аватарки и шапки для группы FaceBook — страница программы для создания слайдшоу. Размер аватарки - 180х180, шапки – 850 x 315. Шапка должна содержать название продукта – SmartSHOW, слоган – Turn photos into thrilling photo ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Постинг на форумах (английский язык)

    Задачи: - поиск обсуждений на форумах с использованием списка наших ключевиков; - написание постов, содержащих ссылки на сайты продуктов, и релевантных постов без ссылки; - создание новых тем; ответы в своих темах с альтернативного аккаунта. Требования к соискателю: свободное ...

    Написание постов
    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание слайд-шоу из фотографий

    Требуется создание интересных, ярких слайд-шоу из фотографий с помощью специальной программы по типу ProShow Producer. Программа - простая и удобная, выдается бесплатно, ссылка будет дана по запросу. Посмотреть примерный образец слайд-шоу можно здесь: http://www.youtube.com/watch?v=cwo_MyKbk5Y Объём - 5-7 ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Озвучка видеоурока
В очередной раз сотрудничество с Ириной прошло гладко. Все оперативно и замечательно. Спасибо!
Уже не первый раз сотрудничаем с Анной (озвучка видеоуроков). И как всегда - работа выполнена оперативно и качественно. Голос очень приятный! Спасибо!
Ответный отзыв
DESIGN-555
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Дизайн шапки блога
Понравилось работать с Ириной! Детальное ТЗ с примерами, всегда на связи, знает что хочет увидеть, быстрая оплата. Рекомендую!
Сотрудничество оказалось очень успешным. В кратчайшие сроки Вячеслав создал стильный современный дизайн с учётом всех наших пожеланий. Спасибо за интересные идеи и прекрасное воплощение!
Ответный отзыв
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Озвучка видеоурока
С Ириной работать очень приятно: клиент четко ставит задачу и очень быстро принимает результат. С оплатой также никаких проблем! Спасибо Вам большое, буду рада сотрудничать с Вами вновь!)
Очень довольна сотрудничеством с Анной! Заказ был выполнен качественно и в срок, без каких-либо правок, доработок и пр. Если понадобится озвучка роликов, обязательно еще раз обращусь!
Ответный отзыв
Konstantin_Z
Константин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
81 отзыв
$11
10 баллов
10 лет назад
Внести изменения в 5 небольших коллажей
Все здорово.
Заказали сделать 5 вариантов одной картинки. Быстро и внимательно ознакомился с ТЗ. Так же быстро и недорого воплотил в жизнь. Понравилось, что оперативно и без лишних вопросов внес необходимые изменения. Работа получилась быстрой качественной и недорогой. Константин - отличный дизайнер и ответственный человек.
Ответный отзыв
xbonyx
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Создание шаблонов визиток
Рекомендую ответственного заказчика! Сотрудничеством осталась довольна.
Инна - грамотный и ответственный исполнитель. Быстро вносит необходимые правки, задание было выполнено качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв