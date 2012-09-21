Баннер 240 x 400

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Завершен21 заявка257 просмотров

необходимо сделать Баннер соответствующей тематике посвященный сайту www.sobook.ru.(аудиокниги и книги). Баннер графический (без анимации)

13 лет назад
andreyd312
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Специалист высокого уровня. Сделала баннер быстро, качественно, а главное с изюминкой. Всем рекомендую.
Очень хороший заказчик. ТЗ - минимум слов, максимум информации. Все четко и понятно. Работать было легко, потому что заказчик точно знает, чего хочет.

Заявки фрилансеров

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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