Необходимо сделать 4 статичных баннера для сайта

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Завершен24 заявки280 просмотров

4 баннера для слайдера размером 540*290px.

Образцы есть в приложении.

Картинки отправлю.

13 лет назад
GranFest
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

sommita
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
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Mariny
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

sommita
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
Mariny
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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