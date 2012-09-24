GranFest

Андрей GranFest

 
48 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
sommita
Елена 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать 4 статичных баннера для сайта
Отличный работодатель. Приятное общение, четко поставленные задачи, мгновенная оплата. Рекомендую.
Елена сделала почти невозможное: качественно, быстро и недорого! Рекомендую А+++++++++++++++++++++++++++++++
Ответный отзыв
Mariny
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нужен статичный баннер. Персонально для Мар Марины
Хороший заказчик, четкое тз и своевременная оплата. Было комфортно сотрудничать.
Высокий профессионализм и коммуникабельность! Работа сделана очень быстро и качественно. Настоятельно рекомендую А++++++++++++++++
Ответный отзыв