Есть логотип хорошего качества в JPEG и PNG. Нужно отрисовать его в корале.
Логотипы и Знаки29 заявок
Закрыт
9 лет назад
Есть логотип хорошего качества в JPEG и PNG. Нужно отрисовать его в корале.
Есть картинка в JPEG. Изображение товара на белом фоне. Нужно раскрасить цветом, котрый я укажу. Количество - 15-20шт.
статичный баннер 590*290 пикс c закругленными углами тема: кухонная сантехника, исходники отправлю а так же дальнейшие заказы на баннеры и гифки для сайта
Статичный баннер 540*40пикс Тема "Бесплатная доставка при заказе от 2000 р"
4 баннера для слайдера размером 540*290px. Образцы есть в приложении. Картинки отправлю.