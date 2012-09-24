Надо сделать флеш баннер про ледоходы Текст на баннере: снег падает на всех, все падают на снег Цены падают на ледоходы, Вы в них - никогда ...
Нужен статичный баннер. Персонально для Мар Марины
Статичный баннер 540*40пикс
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