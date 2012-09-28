Flash-баннер "Пандарен"

Игра - World of Warcraft, дополнение Mists of Pandaria

Основной персонаж - Дварф, переодетый в пандарена.

Меняющаяся текстовка:

1. Я похож на панду?

-> улетает шляпа, выпала палка, кунгфушные пальцы собрались в обычную руку (кулак)

-> исчезла надпись

2. Все пандарены приходят отсюда

-> (возможно что то происходит с фоном)

-> исчезла надпись

3. Толстый Дварф

4. Лучшие цены на ключи

-> пауза 3-4 сек

Примечание. Кулак можно попробовать взять из файла dwarf_crop.psd. Если нужно- есть в большом размере. Если трансформация пальцы-кулак получается плохо, тогда без нее.

Макеты арта вышлю дополнительно при согласовании.