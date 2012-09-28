Flash-баннер "Пандарен"

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Завершен6 заявок173 просмотра

Игра - World of Warcraft, дополнение Mists of Pandaria

Основной персонаж - Дварф, переодетый в пандарена.

Меняющаяся текстовка:

1. Я похож на панду?

-> улетает шляпа, выпала палка, кунгфушные пальцы собрались в обычную руку (кулак)

-> исчезла надпись

2. Все пандарены приходят отсюда

-> (возможно что то происходит с фоном)

-> исчезла надпись

3. Толстый Дварф

4. Лучшие цены на ключи

-> пауза 3-4 сек

Примечание. Кулак можно попробовать взять из файла dwarf_crop.psd. Если нужно- есть в большом размере. Если трансформация пальцы-кулак получается плохо, тогда без нее.

Макеты арта вышлю дополнительно при согласовании.

13 лет назад
max_kmv
Максим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$30
3 дня
Все сделано оперативно. Ярослав проявил инициативу, предлагал свои решения и обосновывал их когда были вопросы. Результатом доволен.
Очень четкое задание, все материалы для работы над банером были предоставлены. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад

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