Простые баннеры

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Закрыт18 заявок420 просмотров

Нужно сделать серию простых баннеров (не анимированных) для сайта.

Размер 982х282 (длина х высота)

Требования:

1) Фон/оформление

2) Одна-две надписи + цена в рамочке

3) Фотка большая + три фотки маленьких

Предлагайте минимальную цену за 1 шт. при "опте" 10шт.-20шт.

За все количество - просьба указывать сразу в проекте, также сроки выполнения.

13 лет назад
f375
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$25
2 дня
Не оплатил работу. Не выходил на связь.
VaskivskyiYe
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
VaskivskyiYe
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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