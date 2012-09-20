Надо сделать флеш баннер про ледоходы Текст на баннере: снег падает на всех, все падают на снег Цены падают на ледоходы, Вы в них - никогда ...
Простые баннеры
Нужно сделать серию простых баннеров (не анимированных) для сайта.
Размер 982х282 (длина х высота)
Требования:
1) Фон/оформление
2) Одна-две надписи + цена в рамочке
3) Фотка большая + три фотки маленьких
Предлагайте минимальную цену за 1 шт. при "опте" 10шт.-20шт.
За все количество - просьба указывать сразу в проекте, также сроки выполнения.
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