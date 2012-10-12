Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Очень порядочный исполнитель! Прям молодец!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Конкретно сформулированное задание, постоянно на связи, вовремя платит. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
3D-графика
1 отзыв
от $100
от 5 дней
#148
Шрифты
нет отзывов
от $10
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн мобильных приложений
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Презентации
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Иконки и Пиксель-арт
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Верстка полиграфии
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Наружная реклама
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Баннеры
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Обработка фотографий
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