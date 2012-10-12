Заставка перед видео

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки218 просмотров

Требуется реализовать пролет камеры над нарисованными зданиями, пример отправлю по запросу. Длительность 10-15 секунд.

Это будет вступление для видео

13 лет назад
residentkz
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

VaskivskyiYe
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Очень порядочный исполнитель! Прям молодец!
Очень хороший заказчик. Конкретно сформулированное задание, постоянно на связи, вовремя платит. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

VaskivskyiYe
Евгений 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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