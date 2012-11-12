Необходимо сделать 3D-модель и флеш-заставку

Необходимо сделать 3д модель шестеренок и нарисовать флеш заставку. Идея такая. есть картинка с тремя шестеренками на валах + логотип. Надо сделать что б появился один крайний вал с шестеренкой, повращался и остановился. потом второй и тоже остановился. Потом появляется средний вал и все закрутилось и выезжает логотип. Компания занимается кондитерским оборудованием на сайте будет каталог продукции. будут большие разделы (заверточные станки, насосы, транспортные ленты и т.д.) к каждому разделу нужна заставка в виде банера, отображающая суть оборудования (конфеты заворачиваются, транспортерные ленты — транспортируют, насосы качают. и т.д.)

Готов рассмотреть предложения, если кто то готов взяться за часть работы