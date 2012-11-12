Необходимо сделать 3D-модель и флеш-заставку

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен8 заявок293 просмотра

Необходимо сделать 3д модель шестеренок и нарисовать флеш заставку. Идея такая. есть картинка с тремя шестеренками на валах + логотип. Надо сделать что б появился один крайний вал с шестеренкой, повращался и остановился. потом второй и тоже остановился. Потом появляется средний вал и все закрутилось и выезжает логотип. Компания занимается кондитерским оборудованием на сайте будет каталог продукции. будут большие разделы (заверточные станки, насосы, транспортные ленты и т.д.) к каждому разделу нужна заставка в виде банера, отображающая суть оборудования (конфеты заворачиваются, транспортерные ленты — транспортируют, насосы качают. и т.д.)

Готов рассмотреть предложения, если кто то готов взяться за часть работы

13 лет назад
safronovea
Евгений 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$50
3 дня
Отлично справились с задачей. Очень понравилось отсутствие лишних вопросов и затягивания времени.
Отличный Заказчик! Все 10 баллов.

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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