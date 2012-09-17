Нарисовать иконку 3d.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки132 просмотра

Необходимо нарисовать иконку 3d. Образец приложен. Сайт для которого делается покажу после выбора исполнителя. Размер иконки 200х200. Нужна в очень хорошем качестве. Будет установлена на сайт в фотобиблиотеке, нажав ее клиент будет просматривать 3d картинку. Времени много нет. Пишите пожалуйста стоимость. Оплата ЯД.

13 лет назад
Climatic
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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