Необходимо нарисовать иконку 3d. Образец приложен. Сайт для которого делается покажу после выбора исполнителя. Размер иконки 200х200. Нужна в очень хорошем качестве. Будет установлена на сайт в фотобиблиотеке, нажав ее клиент будет просматривать 3d картинку. Времени много нет. Пишите пожалуйста стоимость. Оплата ЯД.