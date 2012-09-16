3D-проект квартиры

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Закрыт20 заявок302 просмотра

Нужно сделать картинки 3д,для 2х комнатной и однокомнатной квартиры.Нужно для сайта.Определенного дизайна нет

13 лет назад
EDIK_TM
Эдик 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

19Pavel88
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$200
6 дней

Заявки фрилансеров

19Pavel88
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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