Краткое описание проекта. Ледовый комплекс с многофункциональным наполнением. Размер комплекса 60х40 метров. Комплекс будет сделан с уклоном (схема Пирогово 1 в разрезе). С одной стороны высота до 5 метров, с другой ...
3D-проект квартиры
Нужно сделать картинки 3д,для 2х комнатной и однокомнатной квартиры.Нужно для сайта.Определенного дизайна нет
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