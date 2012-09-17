Моделирование, текстурирование и анимация качественных низкополигонных моделей. их экспорт в формат egg, библиотеки для 3d max или May будут предоставлены. Заказов будет не много, но постоянно. От вас хочу увидеть ...
Приватно для Шарабан Олександра. Модернизация 3D.
Небольшая модернизация 3D моделей на сайте http://polymereng.ru
Сейчас они запускаются в режиме текстуры, а необходимо чтобы запускались в режиме схемы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
необходимо создание модели обогревателя ( 3-4 ракурса, варианты с цветностью ) по имеющимся размерам и фотографиям, картинкам. Качество визуализации - основное требование!3D-графика21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать с нуля картинку мелокозаглубленного фундамента. Основная задача - СДЕЛАТЬ НЕПОХОЖУЮ КАРТИНКУ но с тем же смыслом! - изменить угол обзора - сделать противоположным - высота бетона 500 ...Завершен13 лет назад
Добрый день! Ищу дизайнера для выполнения разового проекта - дизайна домашнего SPA. 50 кв.м. Работа удаленно, объект посещать не нужно. Предоставлю все необходимые чертежи. Объем работы: ...Закрыт13 лет назад
- $250
Необходимо сделать анимации вот этой модели: превью - http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm?ID=561576 исходники - https://www.dropbox.com/s/32wte6iabhsfgeb/Beholder.zip 1. Движение вперед (MoveFwd) - монстр движется примерно как это делают медузы (т.е. отталкивается щупальцами от ...Закрыт13 лет назад
Требуется сделать несколько 3d визуализаций экстерьеров. Необходимо качество как на картинке. Объекты подобные. Интересует порядок цен, и сроки.3D-графика15 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать воина-партизана в 3d (примерно такого http://small-games.info/s/l/p/Partizan_2.jpeg) для программы unity3d. Скриншоты отдельно вышлю. Модель должна быть готова для анимации. Сколько будет стоить и какие ...3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть фотографии ручки (кухонной антипригарной посуды) в нескольких ракурсах. Необходимо воссоздать ее в 3D-максе, цвета/форма - все как на фотографии. На согласование подойдут джпеги-превью с вашими вотермарками/любой защитой, после утверждения и оплаты с моей стороны, ...3D-графика5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер-архитектор для 3D проектирования выставочных стендов в Харькове. Опыт в подобных проектах обязателен. Свои контакты, стоимость работы и портфолио присылайте на e-mail: [email protected]3D-графиканет заявокЗакрыт13 лет назад
В новую студию видео дизайна"Катана видео", в Киеве требуются фрилансеры для сотрудничества. Нужны моделлеры, видеодизайнеры, композеры. Так же нужен один композер на постоянку. Колесник Александр (050) 446-01-82 (096) 511-95-693D-графика19 заявокЗакрыт13 лет назад