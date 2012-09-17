Приватно для Шарабан Олександра. Модернизация 3D.

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  2. 3D-графика
Завершен2 заявки140 просмотров

Небольшая модернизация 3D моделей на сайте http://polymereng.ru

Сейчас они запускаются в режиме текстуры, а необходимо чтобы запускались в режиме схемы.

13 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Katakuna555
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро и хорошо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятное сотруднечество.

Заявки фрилансеров

Katakuna555
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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