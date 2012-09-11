3D-моделирование

Моделирование, текстурирование и анимация качественных низкополигонных моделей.

их экспорт в формат egg, библиотеки для 3d max или May будут предоставлены.

Заказов будет не много, но постоянно.

От вас хочу увидеть цену, срок, примеры работ:

1. персонаж с 5-6 анимациями, желательно с уточнением цен, сколько моделирование, сколько текстурирование, сколько анимация

2. статически объект, то же.

Я понимаю что довольно сложно точно сказать сколько стоит смоделировать тот или иной объект

поэтому для примера:

персонаж: человек, анимации: идет, бежит, крадется, вертит головой, наносит удар

объект: старая, ржавая, полусгнившая машина

все заказы от меня будут примерно такого типа

доп вопросы на мыло [email protected] или асю 298570089