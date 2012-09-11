необходимо создание модели обогревателя ( 3-4 ракурса, варианты с цветностью ) по имеющимся размерам и фотографиям, картинкам. Качество визуализации - основное требование!
3D-моделирование
Моделирование, текстурирование и анимация качественных низкополигонных моделей.
их экспорт в формат egg, библиотеки для 3d max или May будут предоставлены.
Заказов будет не много, но постоянно.
От вас хочу увидеть цену, срок, примеры работ:
1. персонаж с 5-6 анимациями, желательно с уточнением цен, сколько моделирование, сколько текстурирование, сколько анимация
2. статически объект, то же.
Я понимаю что довольно сложно точно сказать сколько стоит смоделировать тот или иной объект
поэтому для примера:
персонаж: человек, анимации: идет, бежит, крадется, вертит головой, наносит удар
объект: старая, ржавая, полусгнившая машина
все заказы от меня будут примерно такого типа
доп вопросы на мыло [email protected] или асю 298570089
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2503D-графика21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать с нуля картинку мелокозаглубленного фундамента. Основная задача - СДЕЛАТЬ НЕПОХОЖУЮ КАРТИНКУ но с тем же смыслом! - изменить угол обзора - сделать противоположным - высота бетона 500 ...Завершен13 лет назад
Добрый день! Ищу дизайнера для выполнения разового проекта - дизайна домашнего SPA. 50 кв.м. Работа удаленно, объект посещать не нужно. Предоставлю все необходимые чертежи. Объем работы: ...Закрыт13 лет назад
- $250
Необходимо сделать анимации вот этой модели: превью - http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm?ID=561576 исходники - https://www.dropbox.com/s/32wte6iabhsfgeb/Beholder.zip 1. Движение вперед (MoveFwd) - монстр движется примерно как это делают медузы (т.е. отталкивается щупальцами от ...Закрыт13 лет назад
Требуется сделать несколько 3d визуализаций экстерьеров. Необходимо качество как на картинке. Объекты подобные. Интересует порядок цен, и сроки.3D-графика15 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать воина-партизана в 3d (примерно такого http://small-games.info/s/l/p/Partizan_2.jpeg) для программы unity3d. Скриншоты отдельно вышлю. Модель должна быть готова для анимации. Сколько будет стоить и какие ...3D-графика1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть фотографии ручки (кухонной антипригарной посуды) в нескольких ракурсах. Необходимо воссоздать ее в 3D-максе, цвета/форма - все как на фотографии. На согласование подойдут джпеги-превью с вашими вотермарками/любой защитой, после утверждения и оплаты с моей стороны, ...3D-графика5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер-архитектор для 3D проектирования выставочных стендов в Харькове. Опыт в подобных проектах обязателен. Свои контакты, стоимость работы и портфолио присылайте на e-mail: [email protected]3D-графиканет заявокЗакрыт13 лет назад
В новую студию видео дизайна"Катана видео", в Киеве требуются фрилансеры для сотрудничества. Нужны моделлеры, видеодизайнеры, композеры. Так же нужен один композер на постоянку. Колесник Александр (050) 446-01-82 (096) 511-95-693D-графика19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На постоянку Нужен 3D моделлер (удаленно). $25 за день работы. 5 дней в нед.(можно и больше работы брать при желании) 3ds max , vray, нужно делать ...3D-графика5 заявокЗакрыт13 лет назад