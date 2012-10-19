Добрый день! Ищу дизайнера для выполнения разового проекта - дизайна домашнего SPA. 50 кв.м. Работа удаленно, объект посещать не нужно. Предоставлю все необходимые чертежи. Объем работы: ...
Фундамент
Необходимо нарисовать с нуля картинку
мелокозаглубленного фундамента.
Основная задача - СДЕЛАТЬ НЕПОХОЖУЮ КАРТИНКУ но с тем же смыслом!
- изменить угол обзора - сделать противоположным
- высота бетона 500 мм
- траву сделать короче в 2 раза чем на картинке melkozaglublennyi.jpg
- цвет травы должен отличаться от melkozaglublennyi.jpg
- вместо песка должна быть смесь песка и щебня - т.е. должны быть камешки
- сделать сноски по размерам
Выбранный исполнитель
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