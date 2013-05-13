Katakuna555

Александр Katakuna555

 
31 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
idrez
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
10 лет назад
3-D визуализация алюминиевых дверей
Задание было выполнено в срок и качественно. После выполнения основного задания обращались по другим вопросам. Все по делу, качественно, быстро, всем рекомендую.
Понятно поставленые задача, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Сделать пиксель-арт 3d танк по 2d образцу
Спасибо за сотрудничество
Очень приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Логотип 3D
Логотип отличный, в разных ракурсах и вариантах. Спасибо!
Грамотно поставлено задания, оплата в сроки. Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Savit_SKY
Дмитрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создание 3D-модели (3DS MAX)
Работа была выполнена в срок, нареканий нет. Спасибо, Александр! _UPD_: оооочень ответственный человек, возникли проблемы с форматом (не получалось на моей стороне открыть проект), Александр перепробовал много вариантов и все-таки добился совместимости, за что ему огромное спасибо!
Грамотно оформленое ТЗ, оплата в сроки. Очень доволен сотруднечеством!
Ответный отзыв
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Наполнение flash сайта
Очень доволен сотрудничеством с Олександром. Работа выполнена, как всегда, оперативно и грамотно. Спасибо!
Очень приятно сотрудничать, грамотно и понятно составлено ТЗ, оплата сразу по выполнению. Буду очень рад сотрудничать в дальнейшем.
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