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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
10 лет назад
Задание было выполнено в срок и качественно. После выполнения основного задания обращались по другим вопросам. Все по делу, качественно, быстро, всем рекомендую.
Ответный отзыв
Понятно поставленые задача, своевременная оплата.
$2
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Очень приятно сотрудничать.
$5
10 баллов
11 лет назад
Логотип отличный, в разных ракурсах и вариантах. Спасибо!
Ответный отзыв
Грамотно поставлено задания, оплата в сроки. Очень доволен сотрудничеством!
$20
10 баллов
11 лет назад
Работа была выполнена в срок, нареканий нет. Спасибо, Александр! _UPD_: оооочень ответственный человек, возникли проблемы с форматом (не получалось на моей стороне открыть проект), Александр перепробовал много вариантов и все-таки добился совместимости, за что ему огромное спасибо!
Ответный отзыв
Грамотно оформленое ТЗ, оплата в сроки. Очень доволен сотруднечеством!
$30
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Олександром. Работа выполнена, как всегда, оперативно и грамотно. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятно сотрудничать, грамотно и понятно составлено ТЗ, оплата сразу по выполнению. Буду очень рад сотрудничать в дальнейшем.