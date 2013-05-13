Работа была выполнена в срок, нареканий нет. Спасибо, Александр! _UPD_: оооочень ответственный человек, возникли проблемы с форматом (не получалось на моей стороне открыть проект), Александр перепробовал много вариантов и все-таки добился совместимости, за что ему огромное спасибо!