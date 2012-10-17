Приватно для Шарабан Олександра. Рисование 3D

Добрый день!

1. Нужно нанести логотип фирмы на все рисунки, как будто бы он на них нарисован.

Его можешь скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/3705285/logo.png

2. Весь голубой цвет на картинках, поменяй пожалуйста на зеленый.

Цвет зеленого должен быть примерно таким:

https://dl.dropbox.com/u/3705285/example.jpg

Кстати, это пример 3D картинки, какую я бы хотел получить и пример как я бы хотел чтобы ты наложил логотип.

3. Сделать фон на всех рисунках серый

4. Линию горизонта сделать на всех рисунках сделать горизонтальной, если она нужна (без угла)

5. Старайся, чтобы картинки были максимально близко похожи на оригиналы! Это важно!

6. Я рассчитываю что ты сделаешь до 08.10.2012.

7. Как сделаешь картинки - шли мне на почту.

8. Я в течение одного рабочего дня смотрю (как правило меньше), выношу поправки, ты исправляешь, далее я произвожу оплату.

9. Если что пойдет не по плану, со сроками, ты предупреждаешь меня здесь или по почте.

10. На картинках с лестницей - она должна стоять у стены.

11. Высылаю тебе фото для понимая что ты рисуешь, на ней изображена труба. Вот так она и устроена. Внутри труба гладкая, а снаружи просто гофра как бы проступает через гладкую стенку. Она такая и есть на самом деле.

https://dl.dropbox.com/u/3705285/img_1972.jpg

12. И самое главное, картинки которые необходимо переделать, качай отсюда: https://dl.dropbox.com/u/3705285/source.rar

13. Всего 25 файлов, по 7$ за 1 рисунок, итого получается 7х25= 175$.

Вторая новость, будет еще одно задание. Необходимо будет переделать все эти картинки в чертежи. Чтобы они выглядели как чертежи. Так что если интересно, я могу дать это задание тебе.

После работы предлагаю обменяться отзывами.