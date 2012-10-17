Приватно для Шарабан Олександра. Рисование 3D

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка189 просмотров

Добрый день!

1. Нужно нанести логотип фирмы на все рисунки, как будто бы он на них нарисован.

Его можешь скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/3705285/logo.png

2. Весь голубой цвет на картинках, поменяй пожалуйста на зеленый.

Цвет зеленого должен быть примерно таким:

https://dl.dropbox.com/u/3705285/example.jpg

Кстати, это пример 3D картинки, какую я бы хотел получить и пример как я бы хотел чтобы ты наложил логотип.

3. Сделать фон на всех рисунках серый

4. Линию горизонта сделать на всех рисунках сделать горизонтальной, если она нужна (без угла)

5. Старайся, чтобы картинки были максимально близко похожи на оригиналы! Это важно!

6. Я рассчитываю что ты сделаешь до 08.10.2012.

7. Как сделаешь картинки - шли мне на почту.

8. Я в течение одного рабочего дня смотрю (как правило меньше), выношу поправки, ты исправляешь, далее я произвожу оплату.

9. Если что пойдет не по плану, со сроками, ты предупреждаешь меня здесь или по почте.

10. На картинках с лестницей - она должна стоять у стены.

11. Высылаю тебе фото для понимая что ты рисуешь, на ней изображена труба. Вот так она и устроена. Внутри труба гладкая, а снаружи просто гофра как бы проступает через гладкую стенку. Она такая и есть на самом деле.

https://dl.dropbox.com/u/3705285/img_1972.jpg

12. И самое главное, картинки которые необходимо переделать, качай отсюда: https://dl.dropbox.com/u/3705285/source.rar

13. Всего 25 файлов, по 7$ за 1 рисунок, итого получается 7х25= 175$.

Вторая новость, будет еще одно задание. Необходимо будет переделать все эти картинки в чертежи. Чтобы они выглядели как чертежи. Так что если интересно, я могу дать это задание тебе.

После работы предлагаю обменяться отзывами.

13 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Katakuna555
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$175
2 дня
Работает до конца. Пока мне не понравится. Не умничает, а учитывает пожелания. Расценки вменяемые. Полностью доволен работой с ним. Работа на результат, внесение поправок сколько было нужно. спасибо, Олександр!
Очень рекомендую Виталия, понятно излагает задания, выплати производит сразу по выполнению, без задержек.

Заявки фрилансеров

Katakuna555
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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