Отрисовка авто дисков

Нужно установить минимальную цену на отрисовку авто дисков?

http://files.mail.ru/EW0CUN

Учитывайте. что они все симметричны (от 3 до 8 осей симметрии) и задняя часть, куда одевается шина у всех одинаковая. Точная передача размеров то же не требуется.

Отрисовать нужно будет до 1000 дисков и поступать они будут постоянно