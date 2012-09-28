3D-модель загородного дома

Требуется закончить проект (экстерьер) загородного дома:

I этап

1. Закончить геометрию:

1.1 Создать обрамления окон и обработку под ними на боковых и заднем фасадах;

1.2. Создать мансардные окна над гаражом;

1.3. Спроектировать террасу с балконом в задней части дома;

1.4. Спроектировать входную группу в задней части бассейна;

1.5. Спроектировать кованые ограждения на крыше дома;

1.6. Доработать крышу над гаражом – бассейном.

2. Подобрать материалы дома (мрамор или гранит на стены, сланец на крышу, дерево или алюминий на окна, пластик на гаражные ворота);

3. Настроить сцену под рендер V-Ray (день).

4. Выполнить тестовый рендер

II этап

Ландшафтный дизайн

III этап

Вписать рендер в реальную фотографию

В случае успешного сотрудничества – дизайн интерьеров.

Предложения по каждому этапу в отдельности предпочтительно на почту [email protected]