Танк будущего с возможностью вертикального взлета и двумя реактивными двигателями. Каждое орудие может направляться независимо от направления движения танка.
3D-модель загородного дома
Требуется закончить проект (экстерьер) загородного дома:
I этап
1. Закончить геометрию:
1.1 Создать обрамления окон и обработку под ними на боковых и заднем фасадах;
1.2. Создать мансардные окна над гаражом;
1.3. Спроектировать террасу с балконом в задней части дома;
1.4. Спроектировать входную группу в задней части бассейна;
1.5. Спроектировать кованые ограждения на крыше дома;
1.6. Доработать крышу над гаражом – бассейном.
2. Подобрать материалы дома (мрамор или гранит на стены, сланец на крышу, дерево или алюминий на окна, пластик на гаражные ворота);
3. Настроить сцену под рендер V-Ray (день).
4. Выполнить тестовый рендер
II этап
Ландшафтный дизайн
III этап
Вписать рендер в реальную фотографию
В случае успешного сотрудничества – дизайн интерьеров.
Предложения по каждому этапу в отдельности предпочтительно на почту [email protected]
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