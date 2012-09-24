Изготовление 3D схемы

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки165 просмотров

Необходимо сделать схему ИНКОТЕРМС 2010 с учетом стиля нашей компании и с логотипом на заднем плане.

Xотелось бы видеть это в 3D, с красочными изображениями и тд.

В приложении ориентировочные схемы, логотип пришлем позже, можно глянуть на сайте www.amgroup.com.ua.

Ждем предложений.

13 лет назад
captain
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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