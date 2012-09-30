Правка готовой модели

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок213 просмотров

Для заказа печати,нужна тестовая модель.модель есть готовая.правка модели под конкретный размер и внесение небольших изменений.

обазец модели в прикрепернном файле

13 лет назад
smokycat
Виталий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

polok
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$50
2 дня
Все сделано по существу и даже чуть больше.поскольку не было тз,все вопросы оперативно были решены.

Заявки фрилансеров

polok
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
13 лет назад

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