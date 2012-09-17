Сделать в swf 3d-визуализацию кухонь

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок209 просмотров

Нужно сделать в swf 3d-визуализацию кухонь с сайта http://prontomobili.ru/foto_kuhni

То есть чтобы это выглядело примерно так http://www.dstudiya.ru/images/stories/renders/Kuhni/design-dlya-kuhni.jpg

но при этом можно было бы крутить, приближать, отдалять (по функционалу нужно что-то вроде вот этого http://www.vtouch.ru/portfolio/tours/apollo)

в ответе на проект укажите, пожалуйста, цену за 1 штуку (поскольку от цены за штуку зависит, сколько именно будем заказывать в 3д-формате)

а так же напишите какие данные и в каком формате нужно предоставить для создания 3д-модели, которую я описал.

13 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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