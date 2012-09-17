Краткое описание проекта. Ледовый комплекс с многофункциональным наполнением. Размер комплекса 60х40 метров. Комплекс будет сделан с уклоном (схема Пирогово 1 в разрезе). С одной стороны высота до 5 метров, с другой ...
Сделать в swf 3d-визуализацию кухонь
Нужно сделать в swf 3d-визуализацию кухонь с сайта http://prontomobili.ru/foto_kuhni
То есть чтобы это выглядело примерно так http://www.dstudiya.ru/images/stories/renders/Kuhni/design-dlya-kuhni.jpg
но при этом можно было бы крутить, приближать, отдалять (по функционалу нужно что-то вроде вот этого http://www.vtouch.ru/portfolio/tours/apollo)
в ответе на проект укажите, пожалуйста, цену за 1 штуку (поскольку от цены за штуку зависит, сколько именно будем заказывать в 3д-формате)
а так же напишите какие данные и в каком формате нужно предоставить для создания 3д-модели, которую я описал.
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